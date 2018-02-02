Yanarak can verdiler

İstanbul
Sarıyer'de bir evde elektrik sobasından çıkan yangın
da anne oğul öldü. Olay, Merkez Mahallesi Kayadibi Sokak'ta bulunan 3 katlı binada dün 02.30'da çıktı. İddiaya göre; astrolog Tuğçe Işınsu'nun anneannesi Nimet Kaykılar (90) ve yatalak dayısı Altan Kaykılar (50) evde uyurken elektrik sobası kaynaklı yangın meydana geldi. Görgü tanıkları, yangını fark edince itfaiyeye, polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. İtfaiye erleri, üçüncü katta oturan bir kadını kurtardı. Alevler arasında kalan anne-oğul Kaykılar'lar ise kurtarılamadı.