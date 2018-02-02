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Yanarak can verdiler

MUSTAFA KAYA
MUSTAFA KAYA SONER KOÇER Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 2.2.2018
İstanbul Sarıyer'de bir evde elektrik sobasından çıkan da anne oğul öldü. Olay, Merkez Mahallesi Kayadibi Sokak'ta bulunan 3 katlı binada dün 02.30'da çıktı. İddiaya göre; astrolog Tuğçe Işınsu'nun anneannesi Nimet Kaykılar (90) ve yatalak dayısı Altan Kaykılar (50) evde uyurken elektrik sobası kaynaklı yangın meydana geldi. Görgü tanıkları, yangını fark edince itfaiyeye, polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. İtfaiye erleri, üçüncü katta oturan bir kadını kurtardı. Alevler arasında kalan anne-oğul Kaykılar'lar ise kurtarılamadı.
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Yanarak can verdiler
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