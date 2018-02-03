Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Kaybolduğu ihbar edilen kadın evinin önünde bulundu

Kaybolduğu ihbar edilen kadın evinin önünde bulundu

'de eşi ve çocukları ile birlikte gezmeye çıkan ve uzun süre kendisinden haber alınamayan kadın, polis ekiplerince evinin önünde bulundu

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 3.2.2018 06:20 Güncelleme Tarihi: 3.2.2018 07:26
Kaybolduğu ihbar edilen kadın evinin önünde bulundu
Ayşegül Güneş, eşi ve 4 çocuğu ile birlikte Küçük Melen mevkisine gitti. Bir süre sonra 81 BR 123 plakalı otomobilden inen Güneş, karanlıkta kayboldu.

Özgür Güneş, eşinin, uzun süre geçmesine rağmen otomobile dönmemesi üzerine çocukları ile birlikte otomobilden inerek kadını aramaya başladı.

Aile fertlerinin durumu bildirmesi üzerine, olay yerine , Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Düzce Arama Kurtarma Ekibi (DAKE), emniyet ve jandarma ekipleri yönlendirildi.



Ekipler, otomobilin bulunduğu alanda ve düşme ihtimaline karşı Melen çayı civarında yaklaşık 2 saat arama yaptı.

Emniyet ekiplerinin, Güneş ailesinin evini kontrol etmesi ile aranan kadının Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinin önünde olduğu tespit edildi.

Bilgi verilmesi üzerine ekipler arama çalışmalarını sonlandırdı.

Kadın ve eşi ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kaybolduğu ihbar edilen kadın evinin önünde bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN