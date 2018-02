Seren Serengil teslim oldu

BUGÜN NELER OLDU

Şarkıcı Gülben Ergen 'in talebiyle hakkında 3 günlük zorlama hapsi kararı çıkarılan Seren Serengil , gerekçeli kararın yazılmasının ardından sabah saatlerinde avukatıyla birlikte Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek infaz savcılığına teslim oldu.Serengil, "İlamat ve İnfaz İşlemleri Bürosu" savcısı Kemal Civir'in yaptığı işlemlerin ardından 3 günlük hapis cezasının infazı için polis eşliğinde cezaevine gönderildi. Bakırköy Kadın ve Tutuk Evi'ne gönderilen Serengil 3 günlük zorlama hapsinin ardından pazartesi günü cezaevinden çıkacak. Adliye çıkışı basın mensuplarının ısrarlı sorularını yanıtlamaktan kaçınan Serengil, "Herkese teşekkür ediyorum. Gerekli açıklama programımda yapılacak. Herkes oradan takip eder" dedi. Serengil, "Duymayan Kalmasın" adlı programda aleyhinde tedbir kararı olmasına rağmen Ergen hakkında aleyhte konuşmalarını sürdürmüş ve İstanbul 10. Aile Mahkemesi'nin tedbir kararına muhalefet ettiği iddia edilmişti. İstanbul 10 Aile Mahkemesi ilk başta Serengil'in talebini kabul etmiş ve zorlama hapsi uygulamasına yer olmadığına karar vermişti. Ancak mahkemenin bu kararına bir üst mahkeme olan İstanbul 11. Aile Mahkemesi'ne Ergen tarafından itirazda bulunulmuştu. Mahkeme, tedbir kararına muhalefet ettiği iddia edilen Serengil'in bilirkişi raporu doğrultusunda Serengil'in 3 gün zorlama hapsi uygulamasına karar vermişti.Serengil'in teslim olmasının ardından cezaevi önünde açıklama yapan menajeri, "Şu an hiçbir şekilde kendisiyle görüşemiyoruz. Pazartesi günü cezaevinden çıkarak yine işinin başında olacak ve programa çıkacak. Ayrıca Seren çıktıktan sonra biz de hukuki sürece başvurarak karşılık vereceğiz" dedi. Cezaevine gitmek için yola koyulduğu sırada sevenlerine Instagram'dan veda mesajı yayımlayan Serengil, 'Hoşça kal' ektiketiyle paylaştığı yazıda, "Artık bir tek Allah'ın adaletine inanıyorum. Sizi seviyorum. Diğer program arkadaşlarım, sanatçı dostlarım, büyüklerim ve size arkamda durduğunuz her an için teşekkür ederim. Hoşça kalın" dedi./ MAGAZİN