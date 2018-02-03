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'nde minibüs yandı

'nde seyir halindeki bir kargo aracı İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde yanmaya başladı. İtfaiye ekipleri kısa sürede a müdahale ederken trafik bir süre durdu.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 3.2.2018 11:18 Güncelleme Tarihi: 3.2.2018 11:26
Vatan Caddesi'nde minibüs yandı

Olay sabah saatlerinde Bayrampaşa istikametinde meydana geldi. Bir kargo firmasına ait kapalı kasa minibüs İstanbul Emniyet Müdürlüğü Yerleşkesi önüne geldiğinde motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Yükselen dumanları fark eden sürücü yol kenarına park etti. Bir süre sonra araç yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri a kısa sürede müdahale ederek söndürdü. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sırasında cadde trafiği bir süre durdu. Yangının söndürülmesinin ardından trafik tekrar normal akışına devam etti.

Vatan Caddesi’nde yanan PTT aracı trafiği durdurdu

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Vatan Caddesi'nde minibüs yandı
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