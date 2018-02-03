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Villada işlediği i itiraf etti

ALİ FAİK ATAY
ALİ FAİK ATAY Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 3.2.2018
Villada işlediği cinayeti itiraf etti
'ün Safranbolu ilçesinde A.Y. (54) isimli şahsı villasında bıçaklayarak öldüren 17 yaşındaki F.E. üç gün sonra polise gidip olayı anlatınca ortaya çıktı. Polise ifade veren F.E., 29 Ocak Pazar günü daha önceden tanıdığı A.Y. ile evinde buluşarak alkol aldıklarını, gitmek istediği sırada A.Y.'nin kendisine ilişki teklif ettiğini iddia etti. Karşı çıkınca A.Y.'nin bıçak çektiğini anlatan F.E. tartışma sırasında A.Y.'nin elindeki bıçağı alarak bıçakladığını anlattı. Adliyeye sevk edilen F.E. tutukanarak cezaevine gönderildi.
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Villada işlediği cinayeti itiraf etti
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