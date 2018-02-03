Villada işlediği cinayeti itiraf etti

Karabük
'ün Safranbolu ilçesinde
A.Y. (54) isimli
şahsı villasında
bıçaklayarak öldüren
17 yaşındaki F.E.
üç gün sonra polise
gidip olayı anlatınca cinayet
ortaya çıktı.
Polise ifade veren
F.E., 29 Ocak Pazar günü daha önceden
tanıdığı A.Y. ile evinde buluşarak
alkol aldıklarını, gitmek istediği sırada
A.Y.'nin kendisine ilişki teklif ettiğini
iddia etti. Karşı çıkınca A.Y.'nin
bıçak çektiğini anlatan F.E. tartışma
sırasında A.Y.'nin elindeki bıçağı alarak
bıçakladığını anlattı. Adliyeye sevk edilen
F.E. tutukanarak cezaevine
gönderildi.