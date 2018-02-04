6 aydır ölen sahibinin kapısında bekliyor

Antalya
'da
özel hastanede staj yapan Yaren Su Şayli (18) ve Gamze Yılbaş
(17), arkadaşları İlayda Kılıç
'ın kullandığı araçla hastaneye doğru yola çıktı. Aşırı hızlı olduğu iddia edilen araç, kontrolden çıkarak reklam tabelası ve refüjdeki demir çitlere çarpıp taklalar attı. Aracın arka koltuğundan yola fırlayan Gamze Yılbaş, olay yerinde yaşamını yitirdi. 19 Temmuz'da meydana gelen kazadan bir ay sonra Gamze Yılbaş'ın ailesi, sürücü İlayda Kılıç hakkında "taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma" suçundan Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Acılı aile aylar geçmesine rağmen olaya ilişkin hâlâ iddianame hazırlanmamasına isyan etti. Öte yandan aile, Yılbaş'ın kedisi Duman
o günden beri talihsiz kızın odasının kapısından ayrılmadığını söyledi. Anne Döndü Bora "Kızımdan hatıra kalan kedimiz 'Duman' var. O çok kötü. Fırsatını bulduğu takdirde ya yatağın üzerinde ya da içerisine giriyor. Ama mutlaka odasında. Duman artık doğru dürüst yemek yemiyor. İnanılmaz derecede zayıfladı, tüy döktü. Veterinerlere götürdük. Hâlâ kızımı arıyor. Kapının arkasında bekliyor. Kapı açıldığında giriyor ve buradan ayrılmıyor" dedi.