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Eşiyle tartışan adam kendini bıçakladı

Kasımpaşa’da telefonda eşiyle tartışan bir kişi, kendini karnından bıçakladı. adam sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 4.2.2018 10:28 Güncelleme Tarihi: 4.2.2018 11:17
Eşiyle tartışan adam kendini bıçakladı

Olay, saat 08.15 sıralarında Beyoğlu Kasımpaşa Kaptan Paşa Mahallesinde Zincirlikuyu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Azerbaycan uyruklu Nemettin A., cadde üzerinde evine doğru giderken henüz bilinmeyen bir nedenle telefonda eşiyle tartışmaya başladı. Bir süre sonra evine çıkan adam kendisini bıçakla karnından bıçakladı. adamın seslerini duyan binadaki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı adam sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kasımpaşa'da eşiyle tartışan adam kendini bıçakladı

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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Eşiyle tartışan adam kendini bıçakladı
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