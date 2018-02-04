Havada tehlikeli yakınlaşma

İstanbul Atatürk Havalimanı
'nda önceki gün Pobeda ve Pegasus Havayolları
uçaklarının havada tehlikeli şekilde yakınlaşırken yaptıkları kaçınma manevrası havacılık fotoğrafçısı Cumali Selvi tarafından görüntülendi. Çektiği fotoğrafı Instagram'daki "tr-spotter" hesabından paylaşan Selvi, Pobeda Havayolları
uçağının pas geçtiğini görmesinin ardından acele ile bulunduğu yerden kalktığını ifade ederek "İki uçağın çarpışabileceğini düşündüm. O an korku ile tek fotoğraf çekebildim. Çok şükür iki uçak da birbirinden kaçındı ve kazayı atlattık" dedi. Önceki gün yaşanan olayda olası bir facia ucuz atlatılmıştı. Lodoslu havalardan Atatürk Havalimanı'nın kapasitesini artırmak için Ataköy- Florya yönündeki 23 pisti iniş, Sefaköy-Florya yönündeki 17L/R pistleri ise eş zamanlı olarak kalkış için kullanıyordu. Öğle saatlerinde Moskova
'dan İstanbul'a gelen Rus havayolu şirketi Podeva'nın Boeing 737-800 tipi uçağı, Ataköy yönünden inişe geçtiği sırada pisti pas geçmişti. Pas geçişin ardından kurallar gereği hemen sola dönüş yapması gereken uçak, bu manevrasını geciktirdiği için Sefaköy-Florya yönünden havalanan Pegasus Havayolları'nın Boeing 737- 800 tipi İstanbul-İzmir uçağının kalkış hattını ihlal etmişti. Bu nedenle uçaklar tehlikeli sayılabilecek şekilde yaklaşık 250 metre yaklaşmıştı. Bunun üzerine Pegasus uçağı, kalkış sonrası tırmanışını durdurup hemen sağa, Pobeda uçağı ise sola manevra yaparak çarpışmadan kaçınmışlardı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.