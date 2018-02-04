Hıncal Uluç’un doktorundan şaşırtan açıklama

HINCAL ULUÇ'UN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

"Diyet yapmak" deyişi sıklıkla beslenme, sağlıklı beslenme, koşucu veya sporcu beslenmesi terimleri ile karıştırılabilse de aslında tam tersidir.

Diyet yapmak ve onun temsil ettiği zihniyet sağlığımıza, performansımıza ve mutluluğumuza açıkça zarar verir.

Bazı insanlar kilo vermeye karar verdiklerinde koşmaya başlarlar. Koşmaya başlamak her koşulda iyidir. Ancak bu, diyet yapma zihniyetiyle devam ettirilmeye çalışılırsa başarılı olamaz.

Diyet yaparak koşu sürdürülemez.

Diyet yapmak yaşamın kalitesini bozar, koşunun performansını azaltır ve koşudan keyif almayı önler. Bazen de diyet yapmak yaşamımıza koşudan daha sonra girer. Ne de olsa bu, günümüz toplumunun sağlıksız mecralarda sağlık arayışının ana alanlarından biridir. Koşucuları da yakalayabilir.

"Biraz kilo kaybedip performansını artırayım" derken eline tutuşturulmuş bir listeyle istediği sonucun tersiyle karşılaşabilir. Koşucunun yaşamına diyet yapma zihniyetinin girişi bazen küçük, bazen de önemli sonuçlara yol açabilecek bir zincirin ilk halkası olabilir.

Koşucu diyetleri, performans artırıcı diyetler ortalıkta uçuşuyor. Koşucular kilo vermeyi hedefleyebilirler, ama bunun yolu diyet yapmak değildir. Diyet yapmak koşu performansımızı, isteğimizi heyecanımızı azaltır, İş verimimizi düşürür. Zihinde sürekli yiyecek düşünceleriyle dolaşılan ama onlara dokunmanın yasak olduğu patolojik ve sürdürülemez bir durum yaratır.

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