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çekmek isterken elektrik akımına kapıldılar: 2 yaralı

’ın İskenderun ilçesinde öz çekim yapmak için ndaki bir vagonun üzerine çıkan 2 kişi elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 4.2.2018 16:46 Güncelleme Tarihi: 4.2.2018 16:48
Selfie çekmek isterken elektrik akımına kapıldılar: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, İskenderun 'nda bir vagonun üzerine çıkan Suriye uyruklu Rasim Bellani (16) ve Vahil İlhulu (14) cep telefonları ile öz çekim yapmak istedi. İki çocuk, bu sırada elektrik akımına kapılarak yere düştü. İstasyondaki görevliler çocukların yardımlarına koştu. 30 bin voltluk elektrik akımına kapılan çocuklar için sağlık ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulans ile İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Durumlarının ağır olduğu öğrenilen iki çocuğun tedavilerinin devam ettiği belirtildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Selfie çekmek isterken elektrik akımına kapıldılar: 2 yaralı
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