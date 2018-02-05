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Adliye çıkışı e  müebbet talep edildi

İstanbul Anadolu Adliyesi'nde görülen bir davasında iki grup arasında yaşanan kavganın ardından, adliye çıkışında gerçekleştirdikleri silahlı saldırı sonucu 'nun (38) ölümüne, 'ün (37) ise yaralanmasına neden olan şüphelilerle ilgili soruşturma tamamlandı.

ÜMİT UZUN
ÜMİT UZUN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.2.2018 12:54 Güncelleme Tarihi: 5.2.2018 13:10
Adliye çıkışı cinayete  müebbet talep edildi

Savcılık, saldırıyı gerçekleştiren şüphelileri azmettirdiği iddia edilen ve 3 şüpheli hakkında müebbet ve 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenledi.

DURUŞMA ÇIKIŞI ATEŞ AÇTILAR

'nda 6 ay önce duruşma sonrası yaşanan olay şöyle gelişmişti: Anadolu 7. 'nde duruşma görüldüğü sırada adliye içerisinde taraflar arasında yaşanan arbede sonucu polis iki grubu da dışarı çıkardı. ile 'ün aralarında bulunduğu grup, cadde üzerindeki bir kafede oturdukları sırada, bir otomobil içinden kendilerine ateş açıldı. Saldırı sonrası hastaneye kaldırılan Salih Hakyolu hayatını kaybetti, Barış Güngör ise yaralandı.

Silahlı saldırıyı gerçekleştirdikten sonra kaçmaya çalışan üç kişi, cadde üzerinde seyir halindeki iki otomobile çarptıktan sonra otomobillerini bir benzinliğe bırakarak yaya olarak kayıplara karıştı. Saldırganların kimliğini tespit eden polis, olaydan bir gün sonra , ve ile azmettirici olduğu iddia edilen Fahri Keklik'i gözaltına alınarak tutuklandı.

MÜEBBET VE 15 YILA KADAR HAPİS

Olayla ilgili soruşturmayı tamamlayan Anadolu Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüphelileri azmettirdiği iddia edilen Fahri Keklik (38) hakkında, 'kasten öldürmeye azmettirme' suçundan müebbet, 'kasten öldürmeye teşebbüs suçuna azmettirme' suçundan ise 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenirken, saldırının gerçekleştirildiği otomobilden silahı ateşlediği iddia edilen Mihca Akış (20) ile otomobilde bulunan Hasan Özmen (22) ve Yusuf Erdoğan (21) hakkında ise, 'Kasten öldürme' suçundan müebbet ve 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamenin kabul edilmesinin ardından şüphelilerin yargılanmasına başlanacak.

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Adliye çıkışı cinayete  müebbet talep edildi
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