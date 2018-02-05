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"Benim çocuğum kullanmaz demeyin"

si , tüm dünya olduğu gibi Türkiye'de de bir sorunu olduğunu belirterek, "Benim çocuğum uyuşturucu kullanmaz demeyin. Bu konuda hepimize çok büyük görevler düşüyor. Çok dikkatli olmak zorundayız." dedi.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.2.2018 12:19 Güncelleme Tarihi: 5.2.2018 12:24
Benim çocuğum uyuşturucu kullanmaz demeyin

İstiklal Ortaokulu'nda öğrenci velileriyle bir araya gelen Çiftçi, velilere ile mücadele çağrısında bulundu. Uyuşturucu ile mücadelenin başında velilerin geldiğini belirten Çiftçi, şöyle konuştu:

"Tüm gaye ve çabalarımız güzel bir Türkiye için Gençliği olmayanın geleceği olmaz anlayışıyla hareket ediyoruz. Maalesef tüm dünya olduğu gibi ülkemizde de bir uyuşturucu sorunu var. 'Benim çocuğum uyuşturucu kullanmaz' demeyin. Bu konuda hepimize çok büyük görevler düşüyor. Çok dikkatli olmak zorundayız. Hiçbir zaman demeyin ki Ahmet'in oğlu yapmaz, Mehmet'in kızı yapmaz, Ayşe'nin yeğeni yapmaz. Bu işi yapanlar neticede bizim çocuklarımız. Ne olur dikkat edelim. Çocukların zaman zaman gizlice ceplerini, telefonlarını kontrol edelim. Bu hepimizin başına gelebilir."

Velilerin herhangi gibi bir olumsuzluk karşısında kendileri ile iletişime geçmesini isteyen Çiftçi, "Biz de elimizden geldiğince destek vermeye hazırız." diye konuştu.

"UYUŞTURUCU KULLANAN ÖĞRENCİMİZ YOK"

Vali Çiftçi, 'nde uyuşturucu madde kullanan tek bir öğrenci dahi olmadığını dile getirdi.

Türkiye'de uyuşturucu ile mücadelede Kırklareli'nin ilk üç arasında olduğunu aktaran Çiftçi, "Bu gerçekten çok güzel. İnşallah tüm illerimizde bu seviyeye gelinebilir. Genel anlamda da Türkiye genelinde en az uyuşturucu kullanan ilk üç ilden biriyiz. Bu tabii ki bizler için çok sevindirici bir olay." ifadelerini kullandı.

Vali Çiftçi, velileri ayrıca telefon dolandırıcılığı konusunda da şöyle uyardı:

"Allah'ınızı seversiniz, kitabınızı severseniz, telefonla arayan kişilere bu insanlar nasıl inanıyor anlamıyorum ben. Zaman zaman da bizim adımızı kullanmaya başlamışlar. Ne vali ne kaymakam ne polis ne savcı sizi arayarak para ister. Arayan kişilere telefonları kapatın."

Vali Çiftçi, daha sonra velilerin sorularını yanıtladı.

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