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Geri dönünce yakalandı

ve arkadaşı Cafer K.’ye ateş açıldı. Şahin öldü. Kaçan Cafer K. zanlının ismini polise söyledi. Katil, mahalleli ile birlikte olay yerine bakmaya gelen F.K. çıktı

SABAN YILMAZ
SABAN YILMAZ Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.2.2018
Geri dönünce yakalandı
Ereğli'de önceki gece Ören Mahallesi Kavucaktaş mevkisindeki dağ evinde (57) ve arkadaşı Cafer K., ile birlikte alkol aldı. O sırada yanlarına aynı mahallede yaşayan F.K. geldi. F.K., Şahin ve arkadaşına ateş açtı. Şahin göğsüne isabet eden kurşunlarla yere yığıldı, Cafer K. ise olay yerinde kaçarak kurşunların hedefi olmaktan kurtuldu. Bu arada Şahin'e ulaşamayan yakınları dağ evine gittiklerinde 57 yaşındaki adamı kanlar içinde yerde yatarken buldu. 112 sağlık ekibi Niyazi Şahin'in öldüğünü belirledi. Bu arada etrafta araştırma yapan güvenlik güçleri, dağ evinin yakınlarında çığlık atarak yardım isteyen Cafer K.'yi buldu. Cafer K., kendilerine ateş eden kişinin aynı mahallede oturan F.K. olduğunu söyledi. Polis ekipleri mahalle sakinleri ile birlikte olay yerine bakmaya gelen F.K.'yi gözaltına aldı. Evli ve 4 çocuk babası Niyazi Şahin'in öldürüldüğü haberini alarak olay yerine gelen yakınlarını mahalleli sakinleştirmeye çalıştı. Cinayetle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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