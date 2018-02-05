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Kalbi duran adamı hayata döndürdü

'da, arkadaşının aracıyla işe giden (58), kalp krizi geçirdi. Yoldan geçen 2 , Karakan'ı ve suni eneffüsle hayata döndürdü.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.2.2018 12:35 Güncelleme Tarihi: 5.2.2018 12:55
Kalbi duran adamı hayata döndürdü

Olay, Kepez ilçesi, Gündoğdu Mahallesi, Yeşilırmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Sabah erken saatlerde, arkadaşının kullandığı 07 EPF 89 plakalı kamyonetle işe giden , araç içinde kalp krizi geçirdi. Karakan'ın kriz geçirdiğini anlayan sürücü, kamyoneti yol ortasında durdurup, çevredekilerden yardım istedi.

Bazıları, sağlık ekiplerine haber verirken, olay yerinden geçen ve hemşire oldukları öğrenilen 2 genç, kalbi duran Karakan'a müdahale etti. Sırayla ve suni teneffüs yapan ler, Karakan'ı hayata döndürdü.

Bir süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri de kalp masajına devam etti. Çevredeki bazı kişiler ise Karakan'a "Amcacığım, kendini bırakma" diye seslendi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından sedyeye alınan Ali Karakan, ambulansla hastaneye götürüldü.

Kalp masajı ve suni teneffüs yaparak, Ali Karakan'ı hayata döndüren hemşirelerden Ömer Şahin İlya, müdahaleye başladığında kalbin çalışmadığını, solunumun ise kesik kesik olduğunu belirterek, "Elimizden geleni yapmaya çalıştık" dedi.

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Kalbi duran adamı hayata döndürdü
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