On numara sonuçları belli oldu mu? 5 Şubat On Numara bilet sorgulama...

Bilindiği gibi On Numara, son 48 haftayı devirsiz kapatmıştı. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilecek 809. hafta çekilişiyle ikramiyeyi kazananlar belli olacak. On Numara'nın bu kez devir edip etmeyeceği de merak edilen konular arasında yer alıyor. MPİ'nin Ankara'daki merkezinde gerçekleştirilecek çekiliş bu akşam saat 21:15'te yapılacak.

On Numara'da geçen hafta 10 bilen kişi sayısı 3 olmuş ve büyük ikramiye Antalya, Balıkesir ve Bursa illerine dağılmıştı. 9 bilen 95 kişiye 2.486.05 TL dağıtılmıştı.

ON NUMARA NASIL OYNANIR? İKRAMİYE NASIL ALINIR?

On Numara çekilişlerinde 6, 7, 8, 9 ve 10 bilen talihliler ikramiye almak için hak kazanır. İkramiye kazanan talihlilerden arasından;

6 ve 7 bilenler loto bayilerinden

8 ve 9 bilenler loto bayilerinden ya da Milli Piyango İdaresi şubelerinden

10 bilen ve büyük ikramiyeyi kazanan talihliler de Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden ikramiyelerini alabilirler.

Çekiliş sonucunda hiç bilmeyen kişiler de ikramiyelerini loto bayilerinden alabilirler.

İkramiye almaya hak kazanan talihliler, 1 yıl içinde ikramiyesini ilgili yerden almalıdır. 1 yıl sonunda alınmayan ikramiyeler zaman aşımına uğrar ve zaman aşımına uğrayan ikramiyelerin ödemesi yapılmaz.