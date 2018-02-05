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Tatil bitti ders zili bugün çaldı

Giriş Tarihi: 5.2.2018
Tatil bitti ders zili bugün çaldı

19 Ocak'ta yarıyıl tatiline giren 18 milyon öğrenci ile 1 milyon öğretmen için bugün ders zili çalıyor. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci ile bir milyon öğretmen için bugün ders zili tekrar çalıyor. 2017- 2018 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi, 8 Haziran Cuma günü sona erecek. Bu yıl ilk defa uygulanacak merkezi sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumları için yapılacak sınav, 2 Haziran'da gerçekleştirilecek. Öte yandan 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıflar için yapılacak İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) da 3 Haziran'da gerçekleşecek. ve 'nin yerine getirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu (TYT) 23 Haziran'da, ikinci oturumu ile Oturumu ise 24 Haziran'da yapılacak.

BEYZA KABASAKAL

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Tatil bitti ders zili bugün çaldı
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