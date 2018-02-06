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'daki mide bulandıran olayda skandal detaylar!

’da komşusunun 12 yaşındaki kızına de bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Erkan K.’nin (21) 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. Mağdur çocuk tacize uğradığını ve tehdit edildiğini söyleyerek yaşadıklarını anlattı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 6.2.2018 15:05 Güncelleme Tarihi: 6.2.2018 15:27
Bolu'daki mide bulandıran olayda skandal detaylar!

2017 yılının Eylül ayında, kız çocuğu S.P., neşesiz ve durgun olduğunu fark eden ailesine, aynı apartmanda oturan komşularının oğlu Erkan K.'nin kendisini taciz ettiğini, tacizi sürdürmek için de telefonda tehdit mesajları gönderdiğini söyledi. Mesajları gören anne, kızıyla birlikte polis merkezine giderek şikâyetçi oldu.

Erkan K.'nin, S.P.'nin yanına gelmesi için gönderdiği tehdit içerikli mesajlar da delil olarak teslim edildi. Gözaltına alınan Erkan K., mahkemece tutuklandı. Erkan K. hakkında, '' ve 'tehdit' suçlarından 8 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

'nde görülen ilk duruşmaya, tutuklu sanık Erkan K., mağdur S.P. ile tarafların aileleri ve avukatları katıldı. Duruşmada ifade veren Erhan K., cinsel taciz suçlamalarını reddetti.

ONA AĞABEY DİYORDUM, KENDİSİ "BEN SENİN AĞABEYİN DEĞİLİM" DİYORDU

Mağdur S.P. ise sanıktan şikâyetçi olduğunu söyleyerek, "Apartmanın içinde beni öptü ve bana dokunarak cinsel tacizde bulundu. 'Annene söyleme' diye tehdit etti. Ben de olayı anneme anlattım. Ben ona ağabey diyordum. Kendisi de bana, 'Ben senin ağabeyin değilim' diyordu" ifadelerini kullandı. Mahkeme heyeti, sanığın, kuvvetli suç şüphesi bulunduğu gerekçesiyle tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma ertelendi.

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Bolu'daki mide bulandıran olayda skandal detaylar!
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