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, polisin burnunu kırdı

'de kovalamaca sonrası yakalanan lık şüphelisi polisin burnunu kırdı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 6.2.2018 10:54 Güncelleme Tarihi: 6.2.2018 11:18
Hırsız, polisin burnunu kırdı

Olay, dün öğle saatlerinde yaşandı. Kurtuluş Eşref Efendi Sokak'ta bir binaya giren lık şüphelisini fark edenler durumu polise bildirdi. Ekipler, kısa sürede bölgeye ulaştı. Polisleri fark eden şüpheli kaçmaya başladı. Polis de hırsızlık şüphelinin peşine düştü. Kovalamaca sırasında polis havaya ateş de açtı.



POLİS MEMURUNUN BURNU KIRILDI

Bir süre sonra yakalanan şüpheli polise direnmeye başladı. Bu sırada hırsızlık şüphelisi polislerden birine yumruk attı. Polis memurunun burnu, aldığı darbe sonucu kırıldı. Polis hastaneye kaldırılırken, hırsızlık şüphelisi Feriköy 'ne götürüldü.

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Hırsız, polisin burnunu kırdı
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