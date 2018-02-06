Hırsız, polisin burnunu kırdı

Olay, dün öğle saatlerinde yaşandı. Kurtuluş Eşref Efendi Sokak'ta bir binaya giren hırsızlık şüphelisini fark edenler durumu polise bildirdi. Ekipler, kısa sürede bölgeye ulaştı. Polisleri fark eden şüpheli kaçmaya başladı. Polis de hırsızlık şüphelinin peşine düştü. Kovalamaca sırasında polis havaya ateş de açtı.





POLİS MEMURUNUN BURNU KIRILDI



Bir süre sonra yakalanan şüpheli polise direnmeye başladı. Bu sırada hırsızlık şüphelisi polislerden birine yumruk attı. Polis memurunun burnu, aldığı darbe sonucu kırıldı. Polis hastaneye kaldırılırken, hırsızlık şüphelisi Feriköy Polis Merkezi'ne götürüldü.