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Park halindeki aracını çalıştırmasıyla alev alması bir oldu

’te park halindeki otomobilini çalıştırmak isteyen sürücü kontağa bastığında araç alev aldı.

Giriş Tarihi: 6.2.2018 06:49
Park halindeki aracını çalıştırmasıyla alev alması bir oldu

LPG'li aracı söndürmek için itfaiye zamanla yarıştı.

Alınan bilgilere göre, Atatürk Bulvarı Tepebaşı mevkiinde park halindeki 11EK 051 plakalı otomobiline binen Erkan Kıran kontağı çevirdiğinde aracın motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı.

Motor alev alırken, olay yerine gelen Belediyesi itfaiye ekipleri aracı söndürmek için adeta zamanla yarıştı.

Yangın kısa sürede söndürülürken, Bilecik-Osmaneli karayolu ve Bilecik-Bozüyük karayolu trafiğe kapatıldı.

Ulaşım ara sokaklardan sağlanırken, yaklaşık yarım saat sonra yollar yeniden trafiğe açıldı. araçta büyük maddi hasar meydana geldi.

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Park halindeki aracını çalıştırmasıyla alev alması bir oldu
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