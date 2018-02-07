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Açık de kanseri riski daha yüksek

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.2.2018
Açık renkli gözlülerde göz kanseri riski daha yüksek
ABD'nin New York ve Ohio State üniversitelerindeki bilim insanlarının yaptığı ortak çalışmada, yetişkinlerde içinde görülen "uvea melanomu" kanseri gelişiminde, göz rengini belirleyen genetik bölgedeki mutasyonların en önemli risk faktörü olduğu belirlendi. Göz Doktoru Doç. Dr. Altuğ Çetinkaya araştırmayla ilgili olarak "Ayrıca mavi, yeşil ve gri gözlü olanlarla, açık tenlilerde, göz ve göz çevresi kanseri olma olasılığının daha yüksek olduğu bulgusuna ulaşıldı. Açık renkli gözlerde, gözü güneşin zararlı ışınlarından koruyan koyu renkteki pigmentler çok az sayıdadır. Bu kişilerde göz beni de daha fazla oranda görülmektedir" dedi. AA
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Açık renkli gözlülerde göz kanseri riski daha yüksek
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