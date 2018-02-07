Antalya'da motosikletli gaspçı sevgililer yakalandı

Edinilen bilgiye göre olay, 3 gün önce saat 23.40'da Muratpaşa ilçesi Elmalı Mahallesi Kazım Özalp Caddesi (Kapalıyol) üzerinde meydana geldi.
Mesaisini tamamladıktan sonra evine doğru giden 43 yaşındaki Ümran U.'nun, yanına motosikletle yaklaşan iki kişi kadının elindeki cep telefonunu alıp kaçtı. Neye uğradığını anlamayan Ümran U. hemen polisi aradı. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından ifadesi alınan kadının verdiği eşkaller doğrultusunda çalışma başlatıldı. Polis, çevredeki işyerleri ve MOBESE kameralarından motosikletin plakasını belirledi. Ekipler, bir arkadaşından emanet aldıkları motosikletle gasp olayını gerçekleştiren G.Y.(27) ve Y.E.C.'yi (20) gittikleri tamircide gözaltına aldı. Ümran U.'nun telefonu şüphelilerin evlerinde bulundu.
Hırsızlık, yağma ve mala zarar verme suçlarından kaydı bulunan iki şüphelinin, gasp yapmak için cadde üzerinde bir kaç tur attığı ve son olarak Gülcan U.'ya karşı olayı gerçekleştirdikleri öğrenildi. Sevgili oldukları şahıslar adliyeye sevk edildi.
Öte yandan şahısların cadde üzerinde motosikletle tur atması ve mağdur kadın
ın yanında beklemeleri güvenlik kamerasına yansıdı.