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Kuyumcuya sahte bilezik satan genç kız yakalandı

'da kuyumcu dükkanına giren Ö.G. (25), 35 gram ağırlığındaki sahte bileziği 4 bin 300 liraya sattı. Dolandırıldığını anlayan kuyumcu ’ın şikayeti üzerine Ö.G. yakalanıp, gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 7.2.2018 06:48
Kuyumcuya sahte bilezik satan genç kız yakalandı

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi üzerindeki bir kuyumcuda meydana geldi. 'ın kuyumcu dükk?nına gelen Ö.G., "Nişanlımdan ayrıldım, o yüzden bileziğimi satmak istiyorum" dedi. Yıldırım, bileziği alarak inceledi. Yıldırım, 35 gram ağırlığındaki bilezik için Ö.G.'ye 4 bin 300 lira ödedi. Parayı alan Ö.G., ardından ayrıldı.

Bir süre sonra bileziği satmak için toptancıya götüren Yıldırım, toptancının altının sahte olduğunu söylemesiyle şoke oldu. Yıldırım'ın durumu bildirmesi üzerine harekete geçen polis, kuyumcudaki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Ö.G'nin pazarlık esnasında saklamak amacıyla sürekli yüzünü siler gibi yaptığı görüntülere yansıdı.

Yapılan araştırma sonucunda bileziği satan Ö.G., kısa sürede yakalandı. Sağlık kontrolü sonrasında ifade alma işlemi tamamlanan Ö.G., adliyeye sevk edildi.

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Kuyumcuya sahte bilezik satan genç kız yakalandı
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