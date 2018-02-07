Otomobil hırsızlarından şoke eden icat!

İstanbul'un çeşitli semtlerinde artan otomobil hırsızlıklarını inceleyen Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalınan araçların çoğunun aynı marka olduğunu fark etti. Polisin sabıka listesinde olan, daha önce bu tür araçları çalan sabıkalı Mustafa I., mercek altına alındı. Oto hırsızlığı suçundan girdiği cezaevinden çıktığı anlaşılınca da takip başladı. Mustafa I.'nın tekrar hırsızlığa başladığı ve çete lideri olduğu belirlenen Sinan Ş.'nin yardımcılığını yaptığı belirlendi.

TIR'LARLA SEVKIYAT

Çetenin çaldıkları lüks araçları sahte evraklarla TIR'lara yükleyerek Adıyaman ve Şırnak'a gönderdiği, diğerlerini ise parçalayıp piyasaya 'çıkma parça' olarak sattığı ortaya çıktı. 3 aylık teknik ve fiziki takip sonucu çete üyesi 15 kişinin kimlikleri belirlendi. İstanbul, Adıyaman ve Şırnak'ta eşzamanlı operasyonlar düzenlendi. Gazete Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre Mustafa I., polisin Eyüpsultan'da bir eve düzenlediği baskında ikinci kattan atlayarak kaçmaya çalıştı. Ayağı kırılan Mustafa I.'nın yanı sıra çete lideri Sinan S.'yle birlikte 13 kişi yakalandı. Bu arada Şırnak'a gönderilmek üzere TIR'a yüklenen 3 lüks araç da, Kurtköy'de ele geçirildi. 9'u parçalanmış 36 otomobile el konuldu.

Hırsızların 'Pompalı hava torbası'yla araç çalma yöntemi ise polis kayıtlarına ilk kez girdi. Zanlıların torbayı şişirerek kapının aralanmasını sağladığı, daha sonra metal bir düzenekle rahatça açtığı tespit edildi.