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Anne sabah uyandığında çocuğunun cansız bedeniyle karşılaştı

’in Edremit ilçesinde, 4 yaşındaki bir çocuk, yatağında annesi tarafından ölü olarak bulundu.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 8.2.2018 12:48 Güncelleme Tarihi: 8.2.2018 13:00
Anne sabah uyandığında çocuğunun cansız bedeniyle karşılaştı

25 yaşındaki anne , sabah uyandıktan sonra 2 çocuğunu kontrol etmek için odalarına gittiğinde, 4 yaşındaki oğlu 'nın nefes almadığını fark etti. 29 yaşındaki baba Hüseyin ile eşi Melis Ersezgin, minik Kuzey Efe'yi hemen Edremit Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada yapılan kontrollerde, Kuzey Efe'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Doktorların ilk muayenesinde geçirdiği iddia edilen çocuğun cenazesi kesin ölüm sebebinin tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yakınları, çok hareketli olan çocuğun bir gün önce çok fazla oyun oynamasının kalbini yormuş olabileceğini ileri sürdü.

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Anne sabah uyandığında çocuğunun cansız bedeniyle karşılaştı
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