Anne sabah uyandığında çocuğunun cansız bedeniyle karşılaştı

25 yaşındaki anne Melis Ersezgin, sabah uyandıktan sonra 2 çocuğunu kontrol etmek için odalarına gittiğinde, 4 yaşındaki oğlu Kuzey Efe'nın nefes almadığını fark etti. 29 yaşındaki baba Hüseyin ile eşi Melis Ersezgin, minik Kuzey Efe'yi hemen Edremit Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada yapılan kontrollerde, Kuzey Efe'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

KALP KRİZİ GEÇİRDİ



Doktorların ilk muayenesinde kalp krizi geçirdiği iddia edilen çocuğun cenazesi kesin ölüm sebebinin tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yakınları, çok hareketli olan çocuğun bir gün önce çok fazla oyun oynamasının kalbini yormuş olabileceğini ileri sürdü.