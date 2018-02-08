Binbir surat katilin iki yıllık firarı bitti

Balıkesir
'de kumar oynadığı 3
arkadaşını öldüren
Şeref G. İstanbul'da
yakalandı. Sürekli
kılık değiştirdiği
belirlenen Şeref
G.'nin sahte kimlikle
2 yıl saklanmayı
başardığı belirlendi.
Olay, Burhaniye'de 15 Aralık
2015'te bir kıraathanede
yaşandı. İddiaya göre Şeref G.
kumar oynadığı sırada arkadaşları
Alparslan Karakavuk,
Cengiz Uslu ve Vecip Avcı'yı
silahla öldürdü. Zanlı kayıplara
karışırken polis amansız
takip başlattı. Evli ve iki çocuğu
olan Şeref G.'nin İstanbul
Gaziosmanpaşa'da 'Engin K.'
adına düzenlenmiş
sahte kimlikle yaşadığı,
başka bir kadınla
dini nikah kıyıp
bir de çocuk yaptığı
belirlendi. Sürekli
kılık ve imaj değiştirerek
kendisine
yeni bir hayat kuran
Şeref G., Karadeniz
Mahallesi'ndeki evinde yakalandı.
İddialara göre katil
zanlısı sorgusunda, "Kumar
oynarken, 'Seni nasıl soyup
soğana çevirdik. Donuna
kadar alacağız' deyince kendini
kaybettim. Sonrasını hatırlamıyorum.
Bir anlık sinirdi.
Çok pişmanım" dediği öğrenildi.
Zanlı tutuklanarak cezaevine
konuldu.