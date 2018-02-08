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Binbir surat katilin iki yıllık firarı bitti

EMİR SOMER
EMİR SOMER Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 8.2.2018
Binbir surat katilin iki yıllık firarı bitti
'de kumar oynadığı 3 arkadaşını öldüren Şeref G. İstanbul'da yakalandı. Sürekli kılık değiştirdiği belirlenen Şeref G.'nin sahte kimlikle 2 yıl saklanmayı başardığı belirlendi. Olay, Burhaniye'de 15 Aralık 2015'te bir kıraathanede yaşandı. İddiaya göre Şeref G. kumar oynadığı sırada arkadaşları Alparslan Karakavuk, Cengiz Uslu ve Vecip Avcı'yı silahla öldürdü. Zanlı kayıplara karışırken polis amansız takip başlattı. Evli ve iki çocuğu olan Şeref G.'nin İstanbul Gaziosmanpaşa'da 'Engin K.' adına düzenlenmiş sahte kimlikle yaşadığı, başka bir kadınla dini nikah kıyıp bir de çocuk yaptığı belirlendi. Sürekli kılık ve imaj değiştirerek kendisine yeni bir hayat kuran Şeref G., Karadeniz Mahallesi'ndeki evinde yakalandı. İddialara göre katil zanlısı sorgusunda, "Kumar oynarken, 'Seni nasıl soyup soğana çevirdik. Donuna kadar alacağız' deyince kendini kaybettim. Sonrasını hatırlamıyorum. Bir anlık sinirdi. Çok pişmanım" dediği öğrenildi. Zanlı tutuklanarak cezaevine konuldu.
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Binbir surat katilin iki yıllık firarı bitti
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