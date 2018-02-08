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la na 32 bin lira

nde la balık avlayan 3 kişiye 32 bin 700 lira idari para sı uygulandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 8.2.2018 16:23 Güncelleme Tarihi: 8.2.2018 16:29
Elektroşokla balık avına 32 bin lira ceza

Gölkaşı Mahallesi açıklarında cihazıyla balık avlandığı ihbarını alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mustafa N. (39), Kazım A. (29) ve Numan A'yı (23) yakaladı. Şahıslarla birlikte 130 kilogram levrek ve sazan balığı, bin 600 metre uzunluğunda 4.5 santimetre göz aralıklı tek katlı misina ağ, 2 filika balıkçı teknesi, 2 akü ve bir elektrik yükseltici cihaz ele geçirildi. İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerince balıklar ve elektroşok avında kullanılan malzemelere el konulurken 3 kişiye 32 bin 700 lira idari para sı uygulandı.

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Elektroşokla balık avına 32 bin lira ceza
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