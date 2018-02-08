Engelli çocuğu serviste unuttular

Beylikdüzü
'nde servis aracı
nda uyuyakaldığı için unutulan engelli minik kız, çevredeki duyarlı vatandaşların dikkati sayesinde kurtarıldı. Yaklaşık 45 dakika arabada bekleyen engelli kız, olay yerine çağrılan servis şoförünün kapıları açmasıyla ailesine kavuştu.
Olay, Beylikdüzü'nde sabah erken saatlerde yaşandı. İddiaya göre, engelli küçük kız Fatma Zehra, ailesi tarafından servise bindirilerek eğitim gördüğü okula gönderildi. Servis aracı sürücüsü ve hostes okula servisteki öğrencileri bıraktıktan sonra servis sürücüsü evine geldi. Bir süre sonra evinin önünde araç park halindeyken çevredeki vatandaşlar en arka koltukta bir kız çocuğunun mahsur kaldığını gördü. İtfaiye ve polis ekiplerine haber verildi. Minik kız, yaklaşık 45 dakika boyunca aracın içinde mahsur kaldı. Haber verilmesiyle olay yerine gelen servis şoförü, kapıları açarak çocuğu çıkarttı. POLİS HABER VERDİ
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çocuğun ailesine haber verdi. Paniğe kapılan aile vakit kaybetmeden araçları ile servisin bulunduğu caddeye geldi, çok korktuğu görülen anne, uzun süre çocuğuna sarıldı ve öptü. Servis hostesinin ise korktuğu ve ağladığı görüldü. AİLE ŞİKÂYETÇİ OLMADI
Olay yerine gelen aileden servis hostesi ve servis şoförü özür dilerken aile ilgililerden şikâyetçi olmadı. Polisler tarafından tutanak tutularak minik kız ailesine teslim edildi.
Daha önce Türkiye'nin çeşitli yerlerinde de benzer olaylar meydana gelmiş, İzmir'de yaşanan bir olayda ise 3 yaşındaki bir çocuk, 9 saat mahsur kaldığı araçta hayatını kaybetmişti.