İBB Başkanı Mevlüt Uysal Sultan II. Abdülhamid Han'ın torunlarını buluşturdu

stanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt UYSAL, Sultan II. Abdülhamid Han'ı Anma Etkinlikleri kapsamında Sultan'ın soyundan gelen Osmanlı Hanedanı mensuplarını İstanbul'da misafir ediyor. Yurtiçi ve yurtdışında yaşayan 28 aile üyesi dün akşam Çırağan Sarayı'nda yemekte buluştu. Buluşmada Osmanlı Hanedanı son Aile Reisi Harun Osmanoğlu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN'a dua etti.

Sultan II. Abdülhamid Han'ın 100. Vefat yıldönümü anma etkinlikleri için İstanbul'a gelen aile bireyleri için Mevlüt Uysal dün akşam yemek verdi. Yemeğe İstanbul Valisi Vasip ŞAHİN, Osmanlı Hanedanı Aile Reisi Harun OSMANOĞLU ile yurtiçi ve yurtdışında yaşayan aile bireyleri, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun YILMAZ, İstanbul Üniversitesi Rektörü Mahmut AK, İBB Bürokratları, akademisyenler, Payitaht Abdülhamid dizisinin yapımcısı ve oyuncuları da katıldı.

Buluşmada konuşan İBB Başkanı Mevlüt Uysal üç kıtanın son hükümdarı Sultan II. Abdülhamid Han'ı vefatının yüzüncü yılında rahmet, minnetle ve şükranla andığını belirterek, böyle büyük hanedanın üyeleriyle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak Sultan II. Abdülhamid Han'ı vefatının 100. yılında bir hafta sürecek bir dizi etkinlikle anacaklarını ifade eden Başkan Mevlüt Uysal, Osmanlı Hanedanı ailesine davetlerini kırmadığı için teşekkür etti.

"İSTANBUL OSMANLI'NIN VE HANEDANIN BAŞKENTİ"

Osmanlı Devleti'nin dünyaya 600 yıl huzur ve barış getiren, 3 kıtaya hükmeden ve medeniyet getiren büyük bir devlet olduğunu ifade eden Mevlüt Uysal, "Osmanlı'nın dünyada sağladığı huzuru hiçbir devlet sağlamamış, belki bundan sonraki süreçte de sağlamayacaktır. Abdülhamid Han'ın en zor dönemde Osmanlı Devleti'ni huzur ve barış içerisinde tutmuş Ulu Hakan olduğunun altını çizen Uysal, şöyle konuştu;

"Suikastlar, darbeler yaşadı, her türlü iftiralarla karşılaştı. Bütün bu zorluklara rağmen imparatorluğu 3 kıtada ayakta tuttu. Abdülhamid Han hal edildikten 5-6 sene sonra koca Osmanlı Devleti darmadağın oldu. Ülkenin başındayken kendisini eleştiren birçok insanın sonradan hata yaptığını anlayıp pişmanlık duyduklarını, yanıldıklarını açık açık ilan ettiklerini görüyoruz."

"YENİLİKÇİ VE SANATÇI PADİŞAH"

Abdülhamid Han'ın bilime, teknolojiye ve ülkenin gelişmesine çok meraklı bir Padişah olduğunu ve kendisinin de bir sanatçı olduğunu vurgulayan Uysal, öğrenim gördüğü İstanbul Üniversitesi'nde Abdülhamid Han'ın yaptığı eşyaların hala kullanıldığına şahit olduğunu söyledi.

Ölümünden 100 sene sonra o zor şartlarda yaptıklarına baktığımız zaman, hakikaten çok büyük işler yaptığını anlıyoruz. Şu anda İstanbul'da önemli tarihi mekanlar varsa, birçoğu yine 2. Abdülhamid Han'ın eseridir. İstanbul'da ne tarafa baksak muhakkak O'nun bir eserini görüyoruz" diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin şirketlerinden Hamidiye AŞ'nin de Abdülhamid Han'ın kurduğu şirketlerden biri olduğunu hatırlatan Uysal, Abdülhamid Han'ın eserlerine sahip çıkmanın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin en önemli grevlerinden olduğunu belirtti.

İBB 2. ABDÜLHAMİT HAN'IN TÜRBESİNİ RESTORE ETTİRDİ

"Bundan daha önemli bir görevimiz var; O zor dönemde ülkeyi 33 sene nasıl birlik beraberlik içinde ayakta tuttu? Nasıl eğitimde ve teknolojide yeni bir başlangıç yaptı? Eserlerine sahip çıkmak kadar, Abdülhamid Han'ın memleketi idare şeklini, anlayışını ve ufkunu takip etmek, bunu yeni nesle aktarmak da o kadar önemli diye düşünüyorum. Osmanlı'nın bıraktığı topraklarda şu anda 64 ülke var" ifadelerini kullandı.

Sultan 2. Abdülhamid Han ve Sultan 2. Mahmut Han'ın defnedildiği Çemberlitaş'taki tarihi türbeyi İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak restore ettiklerini ve Cuma günü açılışını yapacaklarını müjdeleyen Başkan Mevlüt Uysal, içindeki eserlerin kıymetine bakıldığına bu türbenin aynı zamanda bir müze özelliği taşıdığını ve açıldıktan sonra bir müze olarak da hizmet vereceğini söyledi. Uysal, İBB olarak her yıl yapılacak etkinliklerle Abdülhamid Han'ın ufkunu ve Osmanlı'ya ne kadar katkısı olduğunu yeni nesle aktarmayı planladıklarını da sözlerine ekledi.

"HARUN OSMANOĞLU: İSTANBUL'DAKİ KALKINMAYI GÖRMEKTEN MUTLULUK DUYUYORUZ"

Buluşmada konuşan Osmanlı Hanedanı Reisi Harun Osmanoğlu da "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Allah muhafaza etsin. Onu kötülüklerden uzak tutsun. Allah onu her şeyden, her türlü kötülükten korusun. Allah onu bize gönderdi" dedi. Kendilerini Dersaadet'te buluşturan İBB Başkanı Mevlüt Uysal'a teşekkür eden Harun Osmanoğlu, İstanbul'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Hanedan ailesinden Jamil Osmanoğlu ise, ailesiyle birlikte Türkiye'de olmaktan çok mutlu olduğunu belirterek, "Mutluluk şehri İstanbul'da, halkıyla bütünleşmiş ve onun sevgisi kazanmış bir belediye başkanın daveti bizi mutlu etti. Sayın Belediye Başkanının İstanbul'a çok büyük bir kalkınmaya imza atmasını görmekten de mutluluk duyduk. Kendilerine misafirperverliği için çok teşekkür ederiz. 4 ayrı kıtadan hatta Meksika'dan bile aile üyelerini bir araya getirdiniz. Bu bizi çok duygulandırdı" dedi.

Fethiye Nami Osmanoğlu da aile üyelerinin Türkiye'de buluşmasının çok anlamlı olduğunu ifade ederek, "Kendimizi Türkiye'ye çok bağlı hissediyoruz. Özellikle büyük dedemiz Sultan 2. Abdülhamid Han'ı anmak için bir araya gelmemiz çok anlamlı. Bunun için Sayın Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'a çok teşekkür ediyorum" dedi.

Rima Karime ise, büyük dedesi 2. Abdülhamit Han'ın in bu anmalı geceyi hissettiğine inandığını dile getirerek, Abdülhamid Han'ı 'Kızıl Sultan' olarak anılsa zamanla değerinin anlaşıldığını ve hakkının teslim edildiğini söyledi. Dedesinin yattığı yerden tüm aileyi kuşattığına ve onları koruduğuna inandığını aktaran Karime, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanın düzenlediği gecenin tüm aile mensuplarını çok mutlu ettiğini söyledi.

Nurhan Osmanoğlu da gecede emeği geçen herkese teşekkür ederek, dünyanın dört bir tarafından aile üyeleriyle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Gecenin sonunda Başkan Uysal Hanedan mensuplarına hediye takdim etti ve aile fotoğraf çekildi.

VALİ ŞAHİN; "OSMANLI HAKKANİYETLİ BİR YÖNETİM SERGİLEDİ"

İstanbul Valisi Vasip Şahin de Osmanlı'nın her zaman hakkaniyetli bir yönetim sergilediğini ve yönetimi altındaki tüm bölgelere adalet götürdüğünü belirterek, Osmanlı Hanedanın kendilerine bir emanet olduğunu söyledi.

"Bu milletin her bir ailesi, topluluğu birbirinden azizdir. Bu aile, 700 yıl bu toprakları bir arada tutmuş o yüzden sizlere gerçekten minnet duymalıyız. Bugün de bunun bir nişanesi yaşıyoruz" diyen Vali Şahin, "2. Abdülhamid Han'ı da rahmetle anıyorum. Allah mekanını cennet eylesin. 33 yıl bu aile, bu millet dağılmasın, sefil olmasın diye gecesini gündüzüne katmış, bunun için çaba sarf etmiş ve dua etmiştir. 33 yıl boyunca 24 saat süren bir sevinç ya da huzur duygusu yaşamamıştır. Bu onun milletine, ülkesine bağlılığından ve milletinin istikbaline yönelik endişelerinden kaynaklanıyordu" şeklinde konuştu.