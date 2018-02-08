Lüks araçta bırakılan kanatlı hayvanlar telef oldu

Olay, Nazilli Yeni Mahalle'de bulunan Hacı Ethem Camii önünde meydana geldi. Erdinç Ö.'ye ait olduğu öğrenilen 20 PP 808 plakalı lüks otomobil, yaklaşık 3 gün önce cami önüne park edildi. Hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü öğrenilen Erdinç Ö., bir gün sonra anahtarı teslim ettiği iş yeri sahibini arayarak otomobilde bulunan kanatlı hayvanların çıkartılmasını istedi. İş yeri sahibi otomobile geldiğinde tavukların telef olduğunu, geride canlı halde birkaç tane bıldırcın olduğunu gördü. İş yeri sahibinin durumu araç sahibi ve diğer yakınlarına bildirmesine rağmen gelen giden olmadı.