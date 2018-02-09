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Ataköy’de inşaat işçilerinin şantiyesinde yangın çıktı

İstanbul Ataköy’de otoyolu kenarındaki büyük bir inşaat projesinde yangın çıktı. İşçilerin kullandığı şantiye binasında çıkan yangın itfaiye tarafından kısa sürede söndürülürken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 9.2.2018 17:48 Güncelleme Tarihi: 9.2.2018 19:05
Ataköy’de inşaat işçilerinin şantiyesinde yangın çıktı

Ataköy'de, Otoyolu'nun hemen yanında yapımı devam eden inşaat projesinde yangın çıktı. İnşaatta çalışan işçilerin kullandığı şantiye binası henüz belirlenemeyen bir sebeple yanmaya başladı. Yoğun dumanların çıktığı konteyner binada o anda istirahat halinde bulunan işçiler hemen acil toplanma noktasına gitti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken bazı işçiler de itfaiye çalışanlarına yardım etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

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Ataköy’de inşaat işçilerinin şantiyesinde yangın çıktı
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