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da yle akıl almaz yolculuk kamerada

’da otomobilin ına konulan ne sıkı sıkı sarılın bir kişi bu şekilde yolculuk yapınca görenler şaşkına döndü. te aracın bagajında çamaşır makinasıyla yapılan yolculuk kameralara saniye saniye yansıdı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 9.2.2018 09:50 Güncelleme Tarihi: 9.2.2018 09:54
Bagajda çamaşır makinesiyle akıl almaz yolculuk kamerada

'da ni taşımak için araç bulamayan iki kişi çareyi otomobilin ında taşımakta buldu. Şahıslardan biri otomobili kullandı, diğer ise bagaja binerek çamaşır makinesini tutmaya çalıştı. Akan te bu şekilde ilerleyen şahıslar ise görenleri şaşkına çevirdi.

HAYATINI HİÇE SAYDI

Bagajda oturan şahsın çamaşır makinesini taşıyabilmek için hayatını hiçe sayması ise yok artık dedirtti. Yaşanan bu ilginç anlar ise trafikte ilerleyen başka bir sürücü tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.Kameraya yansıyan görüntülerde, otomobilin trafikte ilerlediği ve bagajda birisinin oturarak çamaşır makinesini tutmaya çalıştığı görülüyor.

İŞTE GÖRENLERİ HAYRETE DÜŞÜREN O ANLAR:

Otomobilin bagajında çamaşır makinesiyle akıl almaz yolculuk kamerada

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Bagajda çamaşır makinesiyle akıl almaz yolculuk kamerada
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