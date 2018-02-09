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Cinsel birliktelik teklif edip cüzdan çalarken yakalandı

Adapazarı'da, bankta oturan yaşlı adama cinsel birliktelik teklif edip, cüzdanını çalan Seda P. (28), kendisini takip eden polisler tarafından suçüstü yakalandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 9.2.2018 14:17 Güncelleme Tarihi: 9.2.2018 14:53
Cinsel birliktelik teklif edip cüzdan çalarken yakalandı

Olay, dün Adapazarı merkezdeki Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Seda P., bankta oturan M.B. isimli yaşlı adamın yanına gelerek, cinsel birliktelik teklifinde bulundu. Bu sırada, vücudunu ellediği yaşlı adamın cebindeki cüzdanını çalan Seda P., kendisini takip eden polisler tarafından suçüstü yakalandı.

CÜZDANI ÇALINAN ADAM ŞİKAYETÇİ OLMADI

M.B., Seda P.'den şikayetçi olmazken, cüzdanını da teslim aldı. Seda P.'nin, yankesicilikten emniyette çok sayıda suç kaydının bulunduğu ve kendisini bulvarda gören polislerin hareketlerinden şüphelenerek, takip ettiği öğrenildi. Seda P., Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Cinsel birliktelik teklif edip parasını çalmaya çalıştı

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