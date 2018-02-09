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Önce tahrik edip sonra satış yapmışlar!

Yasadışı yollardan yurtdışından getirilen ve çoğu sahte, cinsel gücü artırıcı ve zayıflatıcı hapları satan ne operasyon yapıldı. Kadınların, telefonla ulaştıkları kişileri önce cinsel içerikli konuşmalar yaparak tahrik ettikleri, ardından da satış yaptıkları belirlendi.

Giriş Tarihi: 9.2.2018 11:25 Güncelleme Tarihi: 9.2.2018 11:33
Önce tahrik edip sonra satış yapmışlar!

Emniyet Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ekipleri yürüttükleri çalışma sonucu, Türkiye'ye yasadışı yollardan sokulan çoğu sahte, cinsel gücü artırıcı hap, sprey ve zayıflatma ilaçlarının piyasaya sürüldüğünü belirledi. Bu ilaçların Kızılay semtinde bir apartman dairesinde kurulan (call center) üzerinden satıldığı ortaya çıkarıldı.

GÜNLÜK 50 BİN LİRALIK CİRO

Çağrı merkezine yapılan baskında müşterilerle telefon üzerinden bağlantı kuran 52 kadın ile bu merkezi kuran, ilaçları yurtdışından yasadışı yollardan getiren 9 erkek gözaltına alındı. Çağrı merkezinde yapılan aramalarda 200 bin hap, sprey ve benzeri ilaç ele geçirildi.

Burada çalışan kadınların maaş artı satışlardan prim aldığı, kadınların günlük yaptıkları satışlarında elyazısıyla not aldıkları çizelge de bulundu.

Çağrı merkezi üzerinden yapılan satışlarda günde 50 bin liralık ciro yapıldığı da ortaya çıktı. (Hürriyet)

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Önce tahrik edip sonra satış yapmışlar!
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