Otomobil 60 metreden denize uçtu, şoför kayıp

Edinilen bilgiye göre merkeze bağlı Türkali köyünde yaşayan vatandaşlar öğlen saatlerinde bir otomobilin denize uçtuğunu fark edince durumu jandarmaya haber verdiler. İhbarı alan ekipler kısa sürede olay yerine gelerek inceleme başlattı. Olay yerine gelen dalgıçlar da denizin içerisinde ters dönen 67 AT 592 plakalı aracın sürücüsü olduğu iddia edilen Y.B.'yi aradı. Ancak sürücü dalgıçların deniz dibindeki tüm aramalarına rağmen bulunamadı. Dalgıçlar ara ara deniz dibinde arama çalışmalarını sürdürüyor. Olay yerine gelen Türkali Köyü Muhtarı Ahmet Terlemiş ise "Bana bir fırıncı arkadaş ekmek getirmiş, o söyledi. Fakat aldığımız bilgiye göre buradan aracıyla uçan arkadaş dün gece saatlerinde bu yol güzergahında arabanın içinde uyuyormuş. Olay ne zaman olmuş bilmiyoruz. Ben de jandarmayı aradım. Haber verdim. Başka bildiğim bir şey yok. Bariyerler çok sağlam. Adam çok kuvvetli vurmuş. Bir otomobilin bu kadar hasar yapması bu bence bir intihardır. Çok sür'atli vurmuş çünkü" diye konuştu.

GECEDEN BERİ ARANIYOR

Olayı yoldan geçerken fark ettiğini anlatan bir vatandaş ise "Buradan geçerken denizde arabayı gördük. Türkali muhtarına haber verdim. Sonra jandarma geldi. Büyük ihtimal gece 01.00 sıralarında oldu. Araç sahibi Kilimli ilçesinden. Şoför yok henüz dalgıç içerisine girdi. Sadece plakayı aldılar. Zaten arabanın arka sağ kapısı açıktı. Öbür kapıları dalgıç açtı" diye konuştu.

Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürerken kayıp sürücü Y.B.'nin yakınları da olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.