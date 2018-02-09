‘Türkiye bizim vatanımız’

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ, Osmanlı İmparatorluğu'nun 34'üncü padişahı Sultan II. Abdülhamid Han
'ın vefatının 100'üncü yıldönümü nedeniyle bir etkinlik düzenledi. Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğe Fransa, İngiltere, Almanya, Lübnan, Suudi Arabistan, Avusturya ve Meksika'dan yaklaşık 52 hanedan üyesi katıldı. Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlikte, "Sultan 2. Abdülhamid Han'ın Dersaadeti" adlı belgeselin gösterimi yapıldı. Hanedan üyeleri adına konuşan 4'üncü kuşak torun Cemil Adra, "Akrabalarım uzak diyarlardan gururla ve onurla geldiler. Tekrar köklerine kavuşmak, atalarımızın topraklarında buluşuyor olmak bizi çok mutlu etti. 7 nesil sonra buraya geldik. Bu toplantıda emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Bu toplantı asıl bir kişinin iradesi ve isteği ile gerçekleşti. O kişi de Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır. Ben kendisine de içtenlikle teşekkür ediyorum. 15 yıldan uzun zamandır Osmanlı ailesinin Türkiye ile yakınlaşması için çalıştı. Bunu asla unutmayacağız. Hepimiz Türkiye'nin karşısındaki zorlukları aşarak Dersaadet yani mutluluğun ilkesi olmasını umuyoruz. Allah sizin yanınızdaysa sizi yenecek kimse yoktur" dedi. ERDOĞAN ÖRNEK OLDU
Hanedanın en yaşlı yaşlı üyesi Harun Osmanoğlu adına konuşan kızı Nurhan Osmanoğlu ise 2. Abdülhamid'in türbesinin restorasyonu için teşekkür etti. Osmanoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Osmanlı tarihine ve cennetmekân Abdülhamid Han'a sahip çıkması yeni nesillere örnek olmuştur" diye konuştu. Sultan II. Abdülhamid Han'ın vefatının 100'üncü yıldönümü vesilesiyle 13 gün süren etkinlikler 28 Ocak'ta "Sultan II. Abdülhamid Han'ın Dersaadet'i Foto Maratonu" ile başladı. 10 Şubat'ta sabah namazının ardından Sultanahmet Camisi'nde ve II. Abdülhamid Han'ın türbesinde edilecek dua ile son bulacak. 'YILLARDIR BUNU BEKLİYORDUK'
Hanedanın
diğer üyeleri de duygularını şu sözlerle dile getirdi: Mediha Nami Osmanoğlu (Meksika):
Ailem Marmaris'te yaşadığından her yıl Türkiye'ye geliyorum. Burada olmaktan çok mutluyum. II. Abdülhamit Han muhteşem bir sultan ve yöneticiydi. Gül Nur Nami Osmanoğlu (Fransa):
Burada olmaktan ve Osmanlı'ya olan ilgiden çok memnun olduk. Osmanlı'ya ve atamız Abdülhamid Han'a sahip çıkılması bizi çok mutlu ediyor. Yıllardır bunu bekli - yorduk. Başka ülkelerde bir hayat kurmuş olsak da Türkiye bizim vatanımız. Ayşe Nami Osmanoğlu (Almanya):
Babalarımız ve dedelerimiz her zaman Abdulhamid Han'ın ne kadar harika bir insan ve sultan olduğunu anlatırdı. Şimdi yapılan bu etkinlikler çok güzel. Bizler Türk hal - kının bir parçasıyız. Osmanlı'dan kalma eserleri ziyaret ettiğimizde burası bizim evimiz diye hissediyorum. Türkiye bizim evimiz.