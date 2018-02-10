Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > ‘Meyveyi yemeseydi’

‘Meyveyi yemeseydi’

’ndaki ağaçtan yediği meyveyle zehirlenip ölen kadını kusurlu bulan mahkeme, “Ergin bir birey, porsuk ağacının meyvesinin yenmemesi gerektiğini bilmeli” dedi

DİLEK YAMAN
DİLEK YAMAN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 10.2.2018
‘Meyveyi yemeseydi’
İstanbul 'ndaki Porsuk ağacının meyvesini yiyen 31 yaşındaki , zehirlenerek öldü. Bilirkişi incelemesinde, Yerli'nin ölümüne neden olan meyveli porsuk ağaçlarının, ikaz ve uyarı levhası olmadan diğer ağaçlarla iç içe ve hatta insanların bulunduğu ortama çok yakın olduğu belirtilen bir rapor sunuldu. Yerli'nin ölümünde kusurlu olduğu belirlenen 6 mühendis ve tekniker hakkında "Taksirle ölüme neden olmak"tan 15'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

LEVHA OLMASI GEREKMİYOR
Mahkeme, geçtiğimiz günlerde kararını vererek, hakkında dava açılan mühendis ve teknikerlerin beraatına karar verdi. Gerekçeli kararda, porsuk ağacının süs için kullanıldığı, ağacın amacının meyvelerinin tüketmek olmadığı ve ergin olan Şifa Yerli'nin tanımadığı bir bitkinin yenilmeyeceğinin bilmesi gerektiği ifade edildi. Kararda, bilirkişi tarafından kusur olarak atfedilen raporun ise bir kusur olmadığı parkta bu bitki için bir uyarı levhası olmasının gerekmediği belirtildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Meyveyi yemeseydi’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN