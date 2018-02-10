‘Meyveyi yemeseydi’

İstanbul Maçka Parkı
'ndaki Porsuk ağacının meyvesini yiyen 31 yaşındaki Şifa Yerli
, zehirlenerek öldü. Bilirkişi incelemesinde, Yerli'nin ölümüne neden olan meyveli porsuk ağaçlarının, ikaz ve uyarı levhası olmadan diğer ağaçlarla iç içe ve hatta insanların bulunduğu ortama çok yakın olduğu belirtilen bir rapor sunuldu. Yerli'nin ölümünde kusurlu olduğu belirlenen 6 mühendis ve tekniker hakkında "Taksirle ölüme neden olmak"tan 15'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. LEVHA OLMASI GEREKMİYOR
Mahkeme, geçtiğimiz günlerde kararını vererek, hakkında dava açılan mühendis ve teknikerlerin beraatına karar verdi. Gerekçeli kararda, porsuk ağacının süs için kullanıldığı, ağacın amacının meyvelerinin tüketmek olmadığı ve ergin olan Şifa Yerli'nin tanımadığı bir bitkinin yenilmeyeceğinin bilmesi gerektiği ifade edildi. Kararda, bilirkişi tarafından kusur olarak atfedilen raporun ise bir kusur olmadığı parkta bu bitki için bir uyarı levhası olmasının gerekmediği belirtildi.