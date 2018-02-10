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Minik Duru'nun böbrek taşlarına operasyon

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 10.2.2018 16:58 Güncelleme Tarihi: 10.2.2018 17:30
Minik Duru'nun böbrek taşlarına operasyon

MİKRO PERKÜTAN TAŞ AMELİYATI

4 yıldır erişkin hastalarda başarıyla uygulanan, iğne deliğinden girilerek gerçekleştirilen mikro perkütan taş ameliyatı yöntemi bu kez 2 yaşındaki Duru Kayabaşı'na uygulandı. Başarılı bir operasyon gerçekleştirdiklerini söyleyen Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Özcan Atahan, "Ülkemizde taş hastalarının yüzde 17'si çocuklardır. Yaşı büyük çocuklar tıpkı erişkinlerde olduğu gibi yan ağrısı, idrarda kanama gibi nedenlerle doktora başvurur. Küçük yaş çocuklar ise kramp tarzında karın ağrısı, bulantı, kusma, huzursuzluk, iştahsızlık, ateşlenme gibi genel şikâyetlerle karşımıza çıkar" dedi.

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Minik Duru'nun böbrek taşlarına operasyon
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