Kültür Bakanlığı’ndan Rami Kışlası için suç duyurusu

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Rami Kışlası'nda devam eden restorasyon çalışmalarını sürdüren işçilerin duvarın dibinde ateş yakması ve tarihi kışlanın duvarlarının zarar görmesi üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Rami Kışlası'nda sonradan yapıldığı tespit edilen bir duvarın önünde daha önce alanı yasadışı kullananlara ait malzemelerin ateşe verilmesi olayıyla ilgili olarak, restorasyon çalışmalarını yürüten firma hakkında inceleme başlatılmıştır. Ayrıca söz konusu habere konu kişi/ kişilerle ilgili Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur" ifadelerine yer verildi. 1757 yılında temeli atılan, Kırım Savaşı'nda karargah olarak kullanılan Rami Kışlası, restorasyon çalışmaları tamamlandığında Türkiye'nin en büyük kütüphanesi olacak.

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