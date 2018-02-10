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‘Sultan 2. Abdülhamid dönemiyle benzerlik var’

Giriş Tarihi: 10.2.2018
‘Sultan 2. Abdülhamid dönemiyle benzerlik var’
Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "Vefatının 100. yılında Sultan 2. Abdülhamid" programı çerçevesinde Rektörlük Binası Doktora Salonu'nda Prof. Dr. 'nın verdiği konferansa katıldı. Burada konuşan Kurtulmuş, "Sultan 'ın yaşadığı dönemle, aşağı yukarı bu dönem arasında olağanüstü yüksek düzeyde benzerlikler vardır. O dönem Osmanlı Cihan Devleti'nin uğraştığı bütün bu senaryoların arkasındaki gerçeklerden birisi, Arap yarımadasıyla ve İslam dünyasıyla Anadolu'nun irtibatının kesilmesiydi. Şimdi bakıyorsunuz, DEAŞ'ı, PKK'yı bu bölgeye getirip yerleştirenler aynı şeyi yapmak istiyorlar" dedi. Prof. Dr. İlber Ortaylı da Sultan 2. Abdülhamid Han tarafından ilan edilen 1876 Anayasası ve meclisteki özgürlük ve geniş temsiliyetten bahsetti. Ortaylı, "Bu meclisin bir özelliği vardı. Hiçbir büyük imparatorlukta idare edilen halklar bu kadar rahat temsil edilmezdi. 1905'te kurulacak ilk Rusya dumasında sadece 3 tane Müslüman mebus vardı, Yahudi mebus hiç yoktu. Biz 3'te 1 miktarda gayrimüslim üyeyle parlamentoyu topladık" dedi. Abdülhamit Han'ın sanatçı kişiliğine de vurgu yapan Ortaylı "Birinci sınıf bir sanatkar. Padişah olmasa herhalde milyarder olurdu. Dünyanın her yerinde marka olurdu" dedi.

Restorasyonu biten türbe ziyarete açıldı
Sultan 2. Abdülhamid Han, Sultan 2. Mahmud ve Sultan Abdülaziz ile 19 hanedanın medfun olduğu Sultanahmet'teki türbenin açılışı Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un da katıldığı törenle yapıldı. Kısa bir konuşma yapan Kurtulmuş, tarihi bir sorumluluğu yerine getirdiklerini belirtti. Yapı İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen restorasyon 3 milyon liraya mal oldu. Restorasyonda İmparator 3. Napolyon'un hediyesi 2 saat ve Kraliçe I. Victoria'nın hediyesi avize de bakımdan geçirildi.
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