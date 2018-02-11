Hakkari'ye ay yıldız ve ters laleli aydınlatma

Hakkari Belediyesi kent merkezinde ay yıldız ve ters laleli aydınlatma sistemi kurdu.

İÇME SUYUNDAN ALTYAPIYA KADAR BİR ÇOK NOKTADA GÜZEL ADIMLAR ATILDI

Bu kapsamda kentin yollarını yapan, modern aydınlatma sistemleri kuran, park ve içme suyu sorununu çözen belediye, şimdi de çevre yolundaki kavşağa ay yıldız ile kentin yüksek kesimlerinde kendiliğinde yetişen ve "ağlayan gelin" olarak bilinen ters lale sembollü aydınlatma sistemi kurdu.

Kavşağa yerleştirilen yeni aydınlatma sistemi kente güzel bir görünüm kazandırdı.