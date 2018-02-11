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'ye ay yıldız ve ters laleli aydınlatma

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan , kenti güzelleştirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Belediyenin kent merkezine kurduğu ay yıldız ve ters laleli aydınlatma sistemi, 'nin geçmiş dönemdeki kötü imajını yıkmaya yetiyor. Artık Hakkari sokaklarında yüzü gülen insanlar medeniyetin nimetlerinden istifade ediyor ve güven içinde geziyor.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 11.2.2018 22:51 Güncelleme Tarihi: 11.2.2018 23:07
Hakkari'ye ay yıldız ve ters laleli aydınlatma

kent merkezinde ay yıldız ve ters laleli aydınlatma sistemi kurdu.

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Bu kapsamda kentin yollarını yapan, modern aydınlatma sistemleri kuran, park ve içme suyu sorununu çözen belediye, şimdi de çevre yolundaki kavşağa ay yıldız ile kentin yüksek kesimlerinde kendiliğinde yetişen ve "ağlayan gelin" olarak bilinen ters lale sembollü aydınlatma sistemi kurdu.

Kavşağa yerleştirilen yeni aydınlatma sistemi kente güzel bir görünüm kazandırdı.

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Hakkari'ye ay yıldız ve ters laleli aydınlatma
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