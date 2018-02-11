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’in eski eşleri uzlaştı!

DİLEK YAMAN
DİLEK YAMAN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 11.2.2018
Sezercik’in eski eşleri uzlaştı!
Sezer İnanoğlu, 70'li yıllarda Türk sinemasının çocuk yıldızıydı. Yapımcı babası Berker İnanoğlu'nun pek çok filminde başrol oynadı. Yeşilçam'ın 'i, iş adamı 6 yıllık eşi, kızı Arzum Ayşe'nin annesi 'den 29 Eylül 2013'te boşandı. Ardından 30 Temmuz 2015'te spritüel yaşam terapisti ile nikâh masasına oturmuştu. Çift, geçtiğimiz yıl Beykoz Aile Hâkimliği'ne boşanma talebiyle başvurmuş ve ikili boşanmıştı. Bu süreçte Sezer İnanoğlu'nun ilk eşi Mehtap Meral ile Zeynep Yılmaz arasında da gerilim yaşanmıştı. İddiaya göre Mehtap Meral, Zeynep Yılmaz'a yönelik sosyal medya üzerinden "küçük beyinli" diyerek hakaret etmişti.

EDİMSİZ UZLAŞMA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran Zeynep Yılmaz, eski eşi Sezer İnanoğlu'nun kendisinden bir önceki eşi Mehtap Meral'in ihbar ederek, cezalandırılmasını istemişti. Savcılık tarafından başlatılan soruşturma Uzlaştırma Büroya gönderildi. İkili arasındaki hakaret dosyasına uzlaşmacı atandı. Mehtap Meral, Zeynep Yılmaz'la uzlaşma teklifini kabul etti. Zeynep Yılmaz, edimsiz olarak Mehtap Meral'i affetti. Dosya takipsizlikle sonuçlandı.
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Sezercik’in eski eşleri uzlaştı!
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