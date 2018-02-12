250 polisle fuhuş baskını

İstanbul polisi, Fatih Aksaray'da fuhuş operasyonu düzenledi. Ahlak ve Kumar Büro Amirliği Polisleri, eğlence mekanları ve otellerde yabancı uyruklu kadınların fuhuş amaçlı çalıştırıldıkları ihbarı üzerine harekete geçti. 47 farklı adrese toplam 250 polisle eşzamanlı operasyon düzenlendi. 13 gece kulübü, 10 otel ve 24 müstakil adrese yapılan baskınlarda fuhuşa zorlanan 140 kadın kurtarıldı. Kadınlara zorla fuhuş ve insan ticareti yaptırdıkları belirlenen 40 kişi gözaltına alındı. 23 gece kulübü ve otel mühürlendi. Emniyet'e getirilen şüpheliler ile fuhuşa zorlanan kadınların işlemleri sürüyor. 39 ilçede 3 bin polisle yapılan denetimlerde ise 27 firari yakalandı. 530 işyerinden 59'una saat 22.00'den sonra alkol satışı yaptıkları gerekçesiyle cezai işlem uygulandı. 40 mekândan 8'ine ise kumar oynatıldığı için ceza kesildi.

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