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4 yaşındaki çocuğa eden sapıktan kan donduran ifade

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'ndeki bir de 4 yaşındaki kız çocuğuna ettiği iddiasıyla Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanan S.K.'nin ifadeleri ortaya çıktı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 12.2.2018 14:59 Güncelleme Tarihi: 12.2.2018 15:25
4 yaşındaki çocuğa tecavüz eden sapıktan kan donduran ifade

"Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı" ve "Cinsel Amaçlı Çocuğu Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçlarından tutuklanarak dışında ismi belirtilmeyen başka bir cezaevine gönderilen S.K. polise verdiği ifadesinde, ayakkabı boyacılığı ve hurdacılık yaptığını söyledi.

"OLAYI GERÇEKLEŞTİRDİM"

Davetli olmadığı halde e gittiğini, bu sırada alkollü olduğunu belirten S.K.'nin, "Odada bizden başka kimse yoktu. Olayı gerçekleştirdim. Kız olay sırasında ağlıyordu. Bu sırada başkaları odaya girdi ve beni dışarı çıkarıp karakola götürdüler. Yaptığımdan pişmanım" dediği öğrenildi.

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4 yaşındaki çocuğa tecavüz eden sapıktan kan donduran ifade
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