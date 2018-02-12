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'da arsasına haçlar dikildi

Avrupa’da Müslümanlara yönelik saldırılar birbirini izlerken, hükümetlerin bu saldırganları koruyan bir tavır içinde olduğu dikkatlerden kaçmıyor. Bu tutumdan cesaret alan İslam karşıtları, ’da yapımı içim alınan bir arsaya çok sayıda haç dikti.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 12.2.2018 19:22 Güncelleme Tarihi: 12.2.2018 19:32
Almanya'da cami arsasına haçlar dikildi

'nın Bavyera eyaleti Regensburg şehrinde Diyanet İşleri Türk İslam Biriliğine () bağlı Merkez i'nin yeni satın aldığı arsa üzerine kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından 26 adet haç işareti dikildi.

26 TANE HAÇ DİKTİLER

Almanya'nın Bavyera eyaletine bağlı Regensburg şehrinde Merkez Camii'nin satın aldığı arsa üzerine kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından 26 adet haç işareti dikildi. Haç işaretlerinin üzerine ise Brüksel'deki terör patlamasında ölenlerin isimleri yazıldı.

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HOŞGÖRÜSÜZLÜK ÖRNEĞİ

Polis olayı çok yönlü olarak araştırırken, cami arsasına yapılan bu saldırıyı kınayan Türk vatandaşları, Regensburg'a yeni cami yapılmasını istemeyenlerin çirkin bir hoşgörüsüzlük örneği sergilediğine dikkati çektiler.

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1986 yılından bu yana Regensburg'da faaliyet gösteren Merkez Camii'nin Alman komşuları ve yerel yöneticilerle iyi ilişkiler yürütmekte olduğu ve bugüne kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi.

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Almanya'da cami arsasına haçlar dikildi
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