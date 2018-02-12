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'de otomobil dereye uçtu: 3 genç öldü

'nın ilçesinde, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkıp dereye uçan otomobildeki 3 genç yaşamını yitirdi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 12.2.2018 12:37 Güncelleme Tarihi: 12.2.2018 12:43
Fethiye'de otomobil dereye uçtu: 3 genç öldü

, dün saat 14.15 sıralarında, Karagedik Mahallesi Osman Kaya Bulvarı'nda meydana geldi. Serhat Hilmi Hancıoğlu (22) yönetimindeki 48 FR 111 plakalı otomobil, lastiği patlayınca kontrolden çıktı ve içinde bir miktar su bulunan yol kenarındaki dereye uçtu. Ters dönen aracın sürücüsü Hancıoğlu ile araçtaki Hüseyin Avcı (18) ve kuzeni Cemil Avcı (19) ağır yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden kurtarılan 3 genç, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırdı. Ancak 3 genç de kurtarılamadı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Fethiye'de otomobil dereye uçtu: 3 genç öldü
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