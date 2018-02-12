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Gölden kadın cesedi çıktı

Giriş Tarihi: 12.2.2018
Gölden kadın cesedi çıktı

İstanbul Küçükçekmece gölü sahilinde görev yapan özel güvenlik görevlileri, kıyıya vurmuş bir ceset gördü. Olay yerine gelen deniz polisi ekipleri, cesedi sudan çıkardı.Yapılan incelemelerde cesedin, 63 yaşındaki Nihal Kaya'ya ait olduğu belirlendi. 'ta ise 45 yaşındaki Nurgül Karakoç, komşusu ve akrabası olan işitme ve konuşma engelli Sadullah Ç. tarafından tartışma sırasında av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Akhisar'da kahvehanede çıkan tartışmanın ardından Mehmet G., Mustafa Çeneli'ye kurşun yağdırdı. Ağır yaralanan Çeneli kaldırıldığı hastanede öldü. 'nin Gölcük ilçesinde de alacak meselesi yüzünden iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. 2'si ağır 7 kişi yaralandı. Yaralılardan Serhan A. hastanede hayatını kaybetti,

ŞABAN YILMAZ / ABBAS ÇAKAR

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Gölden kadın cesedi çıktı
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