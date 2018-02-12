Kadir İnanır yoğun bakımda

Türk Sineması'nın ünlü ismi Kadir İnanır dün akşam hastaneye kaldırıldı. İstanbul Fulya'daki özel bir hastanede beyinde pıhtı atması nedeniyle operasyon geçiren İnanır'ın yoğun bakıma alındığı belirtildi. Hastaneden konuya ilişkin bir açıklama yapılmazken, 69 yaşındaki sanatçının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Sinemaya 1968 yılında küçük bir rolle adım atan İnanır, Yeşilçam'ın unutulmaz isimleri arasında yer alıyor. Bugüne kadar 182 sinema filmi ve 7 televizyon dizisinde rol alan İnanır'ın, "en iyi erkek oyuncu" dalında bir çok ödülü bulunuyor.

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