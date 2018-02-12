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Yeşilçam'ın ünlü aktörü (69) beynine pıhtı atması nedeniyle dün akşam kaldırıldığı hastanede ameliyat edildi. Hayati tehlikeyi atlattığı belirtilen İnanır, a alındı.

Giriş Tarihi: 12.2.2018
Kadir İnanır yoğun bakımda

Türk Sineması'nın ünlü ismi dün akşam hastaneye kaldırıldı. İstanbul Fulya'daki özel bir hastanede beyinde pıhtı atması nedeniyle operasyon geçiren İnanır'ın a alındığı belirtildi. Hastaneden konuya ilişkin bir açıklama yapılmazken, 69 yaşındaki sanatçının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Sinemaya 1968 yılında küçük bir rolle adım atan İnanır, Yeşilçam'ın unutulmaz isimleri arasında yer alıyor. Bugüne kadar 182 sinema filmi ve 7 televizyon dizisinde rol alan İnanır'ın, "en iyi erkek oyuncu" dalında bir çok ödülü bulunuyor.

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Kadir İnanır yoğun bakımda
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