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kadının tecavüzle suçladığı komşusu tutuklandı

'da A.B., asansörde karşılaştığı alt komşusu A.A.'nın kendisini asansörde bayıltıp evinde tecavüz ettiği iddiasıyla şikayetçi oldu. Suçlamayı kabul etmeyen A.A., tutuklandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 12.2.2018 17:15 Güncelleme Tarihi: 12.2.2018 17:39
Kırgız kadının tecavüzle suçladığı komşusu tutuklandı

Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'nde 7 katlı bir apartmanın 6'ncı katında oturan ve evlere temizliğe giderek geçimini sağlayan A.B., aynı apartmanın 5'inci katında oturan sevgilisinin yanına gitmek için 7 Şubat günü saat 01.15 sıralarında evinden çıktı. İddiaya göre asansörde karşılaştığı komşusu A.A., kadının ağzını bezle kapatıp evine götürdükten sonra ilaç içirip bayılttı, ardından tecavüz etti.

"SABAH UYANDIĞIMDA YATAKTA ÇIRILÇIPLAKTIM"

A.B., ertesi gün tecavüze uğradığı iddiasıyla polise başvurdu. A.B. polisteki ifadesinde, sabah uyandığında yatakta çırılçıplak olduğunu, A.A'nın kendisini banyoya götürüp cinsel organ bölgesini yıkadığını, kimseye söylememesini belirterek tehdit edip kapının önüne bıraktığı iddiasında bulundu.

İhbarın ardından harekete geçen Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, A.A'yı gözaltına aldı. Sağlık kontrolü sonrasında ifade işlemi için Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen A.A., ifadesinde suçlamaları kabul etmedi. A.A, "Kendisiyle asansörde karşılaştık. El sıkışıp benim daireye geçtik. Alkol aldıktan sonra seviştik. Sabah uyanınca benden 300 lira istedi. Ben de öncesinde para konuşmadığımızı söyledim. 'Rezillik çıkartırım' dedi. Ben de kendisini evden çıkarttım" diye konuştu. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen A.A., tutuklandı.

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Kırgız kadının tecavüzle suçladığı komşusu tutuklandı
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