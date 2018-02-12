Öldüren yorgunluk için rekor tazminat

Dünya medyasına aşırı çalışma sebepli ölümlerle konu olan Japonya
'da, mahkeme tarihi bir karara imza attı. Aşırı çalışma yüzünden yorgun düşerek trafik kaza
sı geçiren ve yaşamını yitiren Kota Watanabe'nin ailesine, çalıştığı şirket tarafından 700 bin dolar tazminat ödenmesine karar verildi. Mahkeme, gece mesaisinden evine dönerken trafik kaza
geçiren 24 yaşındaki genç adamın ölümünden çalışanı olduğu Green Display Şirketi'ni suçlu buldu. Hâkim Hidechika Hashimoto, şirketlerin çalışanlarının evlerine güvende dönmesinden sorumlu olduğunu söyledi. Hashimoto, "Bu vaka, aşırı çalışmaya sebepli ölümlerin iş kazası kabul edilmesine ve toplumun bu ölümleri engellemek için önlem almasına katkı sağlayacak" dedi.