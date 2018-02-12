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Öldüren yorgunluk için rekor tazminat

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Giriş Tarihi: 12.2.2018
Öldüren yorgunluk için rekor tazminat
Dünya medyasına aşırı çalışma sebepli ölümlerle konu olan 'da, mahkeme tarihi bir karara imza attı. Aşırı çalışma yüzünden yorgun düşerek sı geçiren ve yaşamını yitiren Kota Watanabe'nin ailesine, çalıştığı şirket tarafından 700 bin dolar tazminat ödenmesine karar verildi. Mahkeme, gece mesaisinden evine dönerken trafik geçiren 24 yaşındaki genç adamın ölümünden çalışanı olduğu Green Display Şirketi'ni suçlu buldu. Hâkim Hidechika Hashimoto, şirketlerin çalışanlarının evlerine güvende dönmesinden sorumlu olduğunu söyledi. Hashimoto, "Bu vaka, aşırı çalışmaya sebepli ölümlerin iş kazası kabul edilmesine ve toplumun bu ölümleri engellemek için önlem almasına katkı sağlayacak" dedi.
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Öldüren yorgunluk için rekor tazminat
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