Şehit Ömer Bilal Akpınar’ın vasiyeti yerine getiriliyor

Şehit Ömer Bilal Akpınar'ın vasiyetinde annesine istediği ev alınıyor

İŞADAMI O EVİ HEMEN ALACAK

AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, bir iş adamının şehit Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar'ın vasiyetindeki annesine istediği evi Safranbolu'dan hemen almak için kendisini aradığını söyleyerek, "Bir iş adamı herkes gibi basından şehidimizin vasiyetini okumuş ve beni telefonla arayarak söz konusu evi şehidin ailesine almak istediğini söyledi. Ben de şehidin babası İsmail Bey ile temasa geçtim ve olurlarını aldım.

İsminin gizli tutulmasını isteyen söz konusu iş adamımızı aradım, Türk Kızılayı aracılığı ile Safranbolu'dan evi almak istediğini ifade etti. Safranbolu Kaymakamımız da konuyu takip edecek. Şehidimizin vasiyetinin yerine getirilmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz. Bir kez daha şehidimize rahmet ve minnet duygularımı ifade ediyor, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum" dedi.